Кущі смородини можуть плодоносити у великих кількостях, проте для гарного врожаю їм також необхідне регулярне обрізування.

Дізнайтеся, як обрізати смородину на зиму, щоб у наступному році одержати максимальний урожай.

Об этом говорится на youtub-канале "Дім та присадибна ділянка".

Коли виростає досить нових, молодих основних пагонів на смородині, старі пагони обрізаються близько до землі без пня, бо це знижує ризик зараження хворобами.

Якщо від підщепи виросло недостатньо нових пагонів, обріжте стару втечу смородини до низько розташованого бічного пагона до останньої нирки, зверненої назовні, або до пенька.

Мета цих методів обрізки полягає в тому, щоб обрізана втеча смородини дала нові пагони.

Перш ніж дізнатися, як обрізати смородину на зиму, видаліть усі стебла смородини, яким більше 3 років. В ідеалі у вас має бути комбінація старих та нових стебел віком від 1 до 3 років. Однак, як тільки стеблині виповниться 4 роки, його слід обрізати.

Смородина краще росте на старих стеблах. Однак після того, як стебла виповниться 4 роки, він не даватиме багато ягід, якщо взагалі буде.

Старі стебла темніші й товщі, а молоді тонші й блідіші.

Як обрізати смородину на зиму?

Залишіть від 1 до 3 бруньок на кожному зрізаному стеблі смородини. Переконайтеся, що останній бутон знаходиться зовні. Таким чином, він розвинеться в стебло, звернене назовні.

По суті ви відрізаєте близько третини стебла.

Знищити всі хворі або заражені стебла смородини, щоб запобігти зараженню. Не викидайте ці стебла, викидаючи їх у сміття чи компостну яму.

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Якщо цих стеблах смородини є шкідники, вони продовжать процвітати. Хвороби можуть поширюватися в компост і забруднювати його. Спалить стебла, якщо це можливо.

Зберігайте листя в нижній частині куща рідкого, щоб контролювати шкідників. Червона смородина особливо сприйнятлива до гусениць пильщика.

Збереження основи куща смородини вільним від листя допоможе відлякати цих шкідників.

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