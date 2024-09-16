Кусты смородины могут плодоносить в больших количествах, однако для хорошего урожая им также необходима регулярная обрезка.

Узнайте, как обрезать смородину на зиму, чтобы в следующем году получить максимальный урожай.

Об этом говорится на youtub-канале "Дім та присадибна ділянка".

Когда вырастает достаточно новых, молодых основных побегов на смородине, старые побеги обрезаются близко к земле без пня, потому что это снижает риск заражения болезнями.

Если от подвоя выросло недостаточно новых побегов, обрежьте старый побег смородины до низко расположенного бокового побега до последней почки, обращенной наружу, или до пенька.

Цель этих методов обрезки заключается в том, чтобы обрезанный побег смородины дал новые побеги.

Прежде чем узнать, как обрезать смородину на зиму, удалите все стебли смородины, которым больше 3 лет. В идеале у вас должна быть комбинация старых и новых стеблей, возрастом от 1 до 3 лет. Однако, как только стеблю исполнится 4 года, его следует обрезать.

Смородина лучше растет на старых стеблях. Однако после того, как стеблю исполнится 4 года, он не будет давать много ягод, если вообще будет.

Старые стебли темнее и толще, а молодые тоньше и бледнее.

Как обрезать смородину на зиму?

Оставьте от 1 до 3 почек на каждом срезанном стебле смородины. Убедитесь, что последний бутон находится снаружи растения. Таким образом, он разовьется в стебель, обращенный наружу.

По сути, вы отрезаете около трети стебля.

Уничтожьте все больные или зараженные стебли смородины, чтобы предотвратить заражение. Не выбрасывайте эти стебли, выбрасывая их в мусор или компостную яму.

Если на этих стеблях смородины есть вредители, они продолжат процветать. Болезни также могут распространяться в компост и загрязнять его. Сожгите стебли, если это возможно.

Сохраняйте листву в нижней части куста редкой, чтобы контролировать вредителей. Красная смородина особенно восприимчива к гусеницам пилильщика.

Сохранение основания куста смородины свободным от листьев поможет отпугнуть этих вредителей.

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