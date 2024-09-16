Перш ніж дізнатися, як вкривати троянди на зиму , щоб забезпечити гарний сад, важливо вибрати правильну троянду для вашої зони морозостійкості.

Навіть найбільші морозостійкі троянди цінують додатковий захист у міру наближення зимових холодів.

Підготовка троянд до зими має на увазі не тільки укриття мульчів.

Перед настанням зими переконайтеся, що ваші троянди:

Висаджені на відкритому сонці та отримують не менше 6 годин світла на день, за винятком тіньовитривалих троянд.

Баланс pH ґрунту повинен бути від 6,0 до 6,5.

Забезпечте хороший дренаж, щоб коріння троянд залишалося здоровим.

Поливайте троянди біля основи приблизно 2 дюйми води на тиждень, щоб уникнути появи чорної плямистості та грибкових інфекцій.

Більше не потрібно обрізати зів'ялі квітки троянд восени, щоб дати можливість троянди сформувати плоди як підготовку до зими.

Приберіть старе сміття та листя із землі навколо рослин.

Не зазнавали обрізки, яка б стимулювала нове зростання троянд взимку.

Як укривати троянди на зиму?

Кращий спосіб - підгортання: насипте або «гірким» пухкий ґрунт навколо основи вашої рослини.

Не вигрібайте ґрунт, інакше утворюється низина, а насипте додатковий ґрунт, щоб покрити центр троянди.

Покрийте насипаний ґрунт мульчею. Рекомендується наш 100% натуральний м'ятний компост як найкращий вибір, але ви також можете використовувати інші матеріали, такі як солома, ялинові гілки або гілки.

Конуси троянд. Існує безліч різних варіантів купівлі конуса троянд (біорозкладається, переробляється, вініловий, сітчастий і т. д.).

Не накривайте троянди зарано, оскільки це може призвести до того, що троянда нагріється всередині конуса.

Джерело: heirloomroses .

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