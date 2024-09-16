Прежде чем узнать, как укрывать розы на зиму, чтобы обеспечить красивый сад, важно выбрать правильную розу для вашей зоны морозостойкости.

Даже самые морозостойкие розы ценят дополнительную защиту по мере приближения зимних холодов.

Подготовка роз к зиме подразумевает не только укрытие мульчей.

Перед наступлением зимы убедитесь, что ваши розы:

Высажены на открытом солнце и получают не менее 6 часов света в день, за исключением теневыносливых роз.

Баланс pH почвы должен быть от 6,0 до 6,5.

Обеспечьте хороший дренаж, чтобы корни роз оставались здоровыми.

Поливайте розы у основания примерно 2 дюймами воды в неделю, чтобы избежать появления черной пятнистости и грибковых инфекций.

Больше не нужно обрезать увядшие цветки роз осенью, чтобы дать возможность розе сформировать плоды в качестве подготовки к зиме.

Уберите старый мусор и листья с земли вокруг растений.

Не подвергались обрезке, которая стимулировала бы новый рост роз зимой.

Как укрывать розы на зиму?

Лучший способ - окучивание: насыпьте или «горкой» рыхлую почву вокруг основания вашего растения.

Не выгребайте почву, иначе образуется низина, а насыпьте дополнительную почву, чтобы покрыть центр розы.

Покройте насыпанную почву мульчей. Рекомендуется наш 100% натуральный мятный компост как лучший выбор, но вы также можете использовать другие материалы, такие как солома, еловые ветки или ветви.

Конусы роз. Существует множество различных вариантов покупки конуса роз (биоразлагаемый, перерабатываемый, виниловый, сетчатый и т. д.).

Не накрывайте розы слишком рано, так как это может привести к тому, что роза нагреется внутри конуса.

Источник: heirloomroses.

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