Тут ви отримаєте основні поради, які допоможуть вашій лохині залишатися бадьорою та здоровою рік за роком.

Якщо ви новачок у вирощуванні цих ягід, ви можете поставити питання, як підготувати лохину до зимових холодів.

Як підготувати лохину до зими?

Використовуйте ці методи, щоб допомогти лохини пережити суворі зимові умови.

Для початку приберіть опалих ягод лохини, листя і сміття під кущами. Це прибере укриття для грибкових суперечок, бактерій та шкідників, що зимують комах.

Обрізайте кущі лохини пізньої осені після опадіння листя. Видаляйте мертві або зламані гілки та при необхідності формуйте кущі. Це запобігає накопиченню надлишків сміття взимку.

Перевірте pH ґрунту восени і при необхідності відрегулюйте його, щоб підтримувати сприятливий для лохини кислотний діапазон 4,5-5,0. Це гарантує, що кущі лохини отримають необхідні поживні речовини із ґрунту.

Поливайте кущі лохини постійно, поки земля не замерзне. Вологий (але не перенасичений) грунт запобігає висиханню. Припиніть полив, як тільки настануть заморозки.

Удобрюйте лохину ранньою весною. Застосовуйте збалансоване добриво, коли кущі починають рости наприкінці зими. Це стимулює енергійне зростання та продуктивне цвітіння.

Захист лохини від морозу та холоду. Утепліть основу кущів щедрим шаром мульчі з кори, листя або соснової соломи. Накрийте молоді рослини мішковиною або поліетиленовою плівкою, якщо температура різко знизиться.

Підтримка стебел та гілок лохини. Використовуйте стовпи або кілки для підтримки високих, гнучких стебел, які можуть зламатися під впливом великого навантаження снігу.

Джерело: stonepostgardens.

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