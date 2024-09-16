Здесь вы получите основные советы, которые помогут вашей голубике оставаться бодрой и здоровой год за годом.

Если вы новичок в выращивании этих ягод, вы можете задаться вопросом, как подготовить голубику к зимним холодам.

Как подготовить голубику к зиме?

Используйте эти методы, чтобы помочь голубике пережить суровые зимние условия.

Для начала уберите опавшие ягоды голубики, листья и мусор под кустами. Это уберет укрытия для грибковых спор, бактерий и зимующих насекомых-вредителей.

Обрезайте кусты голубики поздней осенью после опадения листьев. Удаляйте мертвые или сломанные ветки и при необходимости формируйте кусты. Это предотвращает накопление излишков мусора зимой.

Проверьте pH почвы осенью и при необходимости отрегулируйте его, чтобы поддерживать благоприятный для голубики кислотный диапазон 4,5-5,0. Это гарантирует, что кусты голубики получат необходимые питательные вещества из почвы.

Поливайте кусты голубики постоянно, пока земля не замерзнет. Влажная (но не перенасыщенная) почва предотвращает высыхание. Прекратите полив, как только наступят заморозки.

Удобряйте голубику ранней весной. Применяйте сбалансированное удобрение, когда кусты начинают расти в конце зимы. Это стимулирует энергичный рост и продуктивное цветение.

Защита голубики от мороза и холода. Утеплите основание кустов щедрым слоем мульчи из коры, листьев или сосновой соломы. Накройте молодые растения мешковиной или полиэтиленовой пленкой, если температура резко понизится.

Поддержка стеблей и ветвей голубики. Используйте столбы или колья для поддержки высоких, гибких стеблей, которые могут сломаться под действием большой нагрузки снега.

Источник: stonepostgardens.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.