Захистіть рослини полуниці від холоду, скориставшись цими порадами з догляду восени.

Дізнайтеся, як підготувати полуницю до зими, щоб навесні вона стала сильнішою.

Про це повідомили у youtube-каналі "Українське село".

У цьому посібнику розповідається, як удобрювати, оновлювати і готувати полуницю до зими на грядках і контейнерах, щоб ви могли вирощувати рясний урожай з року в рік.

Під час підготовки полуниці до зими важливо правильно розрахувати час нанесення мульчі.

Занадто раннє мульчування полуниці може призвести до гниття рослин або не загартувати їх належним чином, що зробить їх уразливими до пошкоджень від холоду.

Сильний холод може пошкодити полуницю, якщо мульчувати їх занадто пізно в сезоні.

У більшості регіонів найкращий час для мульчування чи підготовки полуниці до зими – листопад чи початок грудня.

Ви зрозумієте, що настав час мульчувати, коли листя полуниці стане коричневим і млявим.

Як підготувати полуницю до зими?

Незалежно від того, який сорт полуниці ви вирощуєте, ці три кроки допоможуть вашій полуниці пережити холод і навесні з'явитися готовою до виробництва безлічі соковитих плодів.

Більшість садівників рекомендують застосовувати збалансоване, гранульоване добриво для полуничних рослин восени приблизно за місяць до дати перших заморозків.

Це гарантує, що полуниця отримає всі необхідні поживні речовини для росту та плодоношення наступного сезону.

Поливайте полуницю до перших заморозків, але коли температура знизиться, настане час мульчування.

Мульчування захищає кореневища полуниці від сильного холоду та ізолює ґрунт, так що коріння рослин не піддаватиметься сильному замерзанню та відтаванню.

Товстий шар мульчі також утримує вологу у ґрунті, обмежуючи необхідність поливу рослин полуниці взимку.

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