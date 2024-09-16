Защитите растения клубники от холода, воспользовавшись этими советами по уходу осенью.

Узнайте, как подготовить клубнику к зиме, чтобы весной она стала сильнее.

Об этом сообщили в youtube-канале "Українське село".

В этом руководстве рассказывается, как удобрять, обновлять и готовить клубнику к зиме на грядках и в контейнерах, чтобы вы могли выращивать обильный урожай из года в год.

При подготовке клубники к зиме важно правильно рассчитать время нанесения мульчи.

Слишком раннее мульчирование клубники может привести к гниению растений или не закалить их должным образом, что сделает их уязвимыми к повреждениям от холода.

Сильный холод может повредить клубнику, если их мульчировать слишком поздно в сезоне.

В большинстве регионов лучшее время для мульчирования или подготовки клубники к зиме — ноябрь или начало декабря.

Вы поймете, что пора мульчировать, когда листья клубники станут коричневыми и вялыми.

Как подготовить клубнику к зиме?

Независимо от того, какой сорт клубники вы выращиваете, эти три шага помогут вашей клубнике пережить холод и весной появиться готовой к производству множества сочных плодов.

Большинство садовников рекомендуют применять сбалансированное, гранулированное удобрение для клубничных растений осенью, примерно за месяц до даты первых заморозков.

Это гарантирует, что клубника получит все необходимые питательные вещества для роста и плодоношения в следующем сезоне.

Поливайте клубнику до первых заморозков, но когда температура понизится, настанет время мульчирования.

Мульчирование защищает корневища клубники от сильного холода и изолирует почву, так что корни растений не будут подвергаться сильному замерзанию и оттаиванию.

Толстый слой мульчи также удерживает влагу в почве, ограничивая необходимость полива растений клубники зимой.

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