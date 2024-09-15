Ви можете визначити, коли часник готовий до викопування, за кольором листя.

Читайте далі, щоб дізнатися, як зберігати часник після викопування.

Час збору часнику залежить від сорту часнику та часу посадки зубчиків.

Наприклад, часник, посаджений восени, зазвичай готовий до збирання на початку літа, тоді як часник, посаджений навесні, готовий до викопування лише через кілька місяців.

Коли часник готовий до збирання та як зберігати часник після викопування?

Якщо ви ставите питанням, коли часник готовий до збору, відповідь — коли листя починає змінювати колір із зеленого на жовтий і починає відмирати. Коли ви бачите цю зміну, вам слід якнайшвидше зібрати часник.

Якщо залишити його більш ніж на 2-3 тижні, цибулини можуть розколотися і дати вторинний ріст, що може знизити потенціал зберігання.

Як збирати часник?

Коли листя вказує на те, що часник готовий до збирання, цибулини потрібно підняти якомога обережніше. Обережно підніміть часник виделкою з-під цибулин, щоб не пошкодити зубчики, що може призвести до скорочення терміну зберігання.

Як зберігати часник після викопування?

Після збирання врожаю настав час зберегти часник, щоб ви могли насолоджуватися ним протягом наступних зимових місяців. Існують різні методи збереження та зберігання часнику, включаючи сушіння, ферментацію, маринування і навіть заморожування головок.

Однак найбезпечніше уникати збереження м'яких або пошкоджених зубчиків часнику, оскільки вони можуть згнити і забруднити решту врожаю, тому їх краще викинути.

Ви можете сушити часник як цілими головками, так і очищеними та нарізаними для зручності використання надалі. При сушінні цілком або в кіска часник може зберігатися до 6 місяців, а в деяких випадках навіть довше. Однак перед тим, як зберігати сушений часник, його потрібно підготувати.

Після того, як часник висохне, обріжте коріння близько до основи головки та відріжте все, крім 2,5 см від стебла.

Як альтернатива, сплетіть або сплетіть часник з неушкодженими стеблами, щоб повісити на кухні або в коморі. Зберігайте у сухому прохолодному місці з температурою від 5 до 10 ℃ та відносною вологістю 70%. Якщо ви помітили м'які або гнилі зубчики, видаліть їх, щоб захистити решту врожаю часнику.

Джерело: plantura.garden.

Останні новини України:

Огірки виростуть великими та без гіркоти: головні секрети правильного поливу.

Білокрилки на капусті більше не буде: господар розкрив дієвий метод.

Як обрізати перець, щоб одержати максимальний урожай: хитрощі городників.