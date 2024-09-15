Вы можете определить, когда чеснок готов к выкапыванию, по цвету его листьев.

Читайте дальше, чтобы узнать, как хранить чеснок после выкапывания.

Время сбора чеснока зависит от сорта чеснока и времени посадки зубчиков.

Например, чеснок, посаженный осенью, обычно готов к сбору в начале лета, тогда как чеснок, посаженный весной, готов к выкапыванию только через несколько месяцев.

Когда чеснок готов к уборке и как хранить чеснок после выкапывания?

Если вы задаетесь вопросом, когда чеснок готов к сбору, ответ — когда листва начинает менять цвет с зеленого на желтый и начинает отмирать. Когда вы видите это изменение, вам следует как можно скорее собрать чеснок.

Если оставить его более чем на 2–3 недели, луковицы могут расколоться и дать вторичный рост, что может снизить их потенциал хранения.

Как собирать чеснок?

Когда листья указывают на то, что чеснок готов к уборке, луковицы нужно поднять как можно осторожнее. Осторожно поднимите чеснок вилкой из-под луковиц, чтобы не повредить зубчики, что может привести к сокращению сроков хранения.

Как хранить чеснок после выкапывания?

После сбора урожая настало время сохранить чеснок, чтобы вы могли наслаждаться им в течение следующих зимних месяцев. Существуют различные методы сохранения и хранения чеснока, включая сушку, ферментацию, маринование и даже заморозку головок.

Однако безопаснее всего избегать сохранения мягких или поврежденных зубчиков чеснока, поскольку они могут сгнить и загрязнить остальную часть урожая, поэтому их лучше выбросить.

Вы можете сушить чеснок как целыми головками, так и очищенными и нарезанными для удобства использования в дальнейшем. При сушке целиком или в косичках чеснок может храниться до 6 месяцев, а в некоторых случаях даже дольше. Однако перед тем, как хранить сушеный чеснок, его необходимо подготовить.

После того, как чеснок высохнет, обрежьте корни близко к основанию головки и отрежьте все, кроме 2,5 см от стебля.

В качестве альтернативы, сплетите или сплетите чеснок с неповрежденными стеблями, чтобы повесить на кухне или в кладовой. Храните в сухом прохладном месте с температурой от 5 до 10 ℃ и относительной влажностью 70%. Если вы заметили мягкие или гнилые зубчики, удалите их, чтобы защитить остальную часть урожая чеснока.

Источник: plantura.garden.

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