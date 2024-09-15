Вирвіть всі відцвілі рослини на городі, які могли бути уражені хворобами, наприклад помідори.

Перш ніж дізнатися, як підживити город перед зимою, не забувайте про ніжні овочі, які не переносять заморозків і повинні бути зібрані до холодів.

До них відносяться помідори, цукіні, горох, квасоля, зимові кабачки та гарбузи.

Також перед тим, як підживити город перед зимою, зберіть ці рослини та всі залишки врожаю. Якщо рослини були заражені, спалить їх або викиньте у сміття.

Не залишайте заражені рослини на городі та не кладіть їх у компостну купу.

Хоча багато хто з нас додає його навесні, вам слід додати компост пізньої осені, щоб грунт увібрав ці поживні речовини за зиму.

Отже, як підживити город перед зимою?

Додайте трохи компосту або гною поверх ваших грядок до того, як земля замерзне.

Потім додайте легкий шар соломи або мульчі, щоб запобігти ерозії ґрунту, вимиванню поживних речовин та розвитку бур'янів.

Інший варіант - сіяти покривні культури, наприклад, озиме жито, щоб покращити ґрунт.

Для городів ще один варіант - просто накрити грядки чорним пластиком або шаром картону або навіть старим килимом, залишивши його на місці на зимовий сезон і доти, доки ви не будете готові до посадки навесні.

Це вб'є існуючі бур'яни і придушить насіння, що проростає.

Поливайте багаторічні квіти та квітучі чагарники восени, взимку вони будуть вам за це вдячні.

Джерело: cbc.ca.

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