Вырвите все отцветшие растения в огороде, которые могли быть поражены болезнями, например, помидоры.

Прежде чем узнать, как подкормить огород перед зимой, не забывайте о нежных овощах, которые не переносят заморозков и должны быть собраны до наступления холодов.

К ним относятся помидоры, цуккини, горох, фасоль, зимние кабачки и тыквы.

Также перед тем, как подкормить огород перед зимой, соберите эти растения и все остатки урожая. Если растения были заражены, сожгите их или выбросьте в мусор.

Не оставляйте зараженные растения на огороде и не кладите их в компостную кучу.

Хотя многие из нас добавляют его весной, вам следует добавить компост поздней осенью, чтобы почва впитала эти питательные вещества за зиму.

Итак, как подкормить огород перед зимой?

Добавьте немного компоста или навоза поверх ваших грядок до того, как земля замерзнет.

Затем добавьте легкий слой соломы или мульчи, чтобы предотвратить эрозию почвы, вымывание питательных веществ и развитие сорняков.

Другой вариант — сеять покровные культуры, например, озимую рожь, чтобы улучшить почву.

Для огородов еще один вариант — просто накрыть грядки черным пластиком или слоем картона или даже старым ковром, оставив его на месте на зимний сезон и до тех пор, пока вы не будете готовы к посадке весной.

Это убьет существующие сорняки и подавит прорастающие семена.

Поливайте многолетние цветы и цветущие кустарники осенью, зимой они будут вам за это благодарны.

Источник: cbc.ca.

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