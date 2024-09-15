Коли ви чуєте прогноз погоди, що обіцяє вночі заморозки, ви впадете в паніку, намагаючись знайти, чим утеплити рослини на зиму.

Про це повідомили на youtube-каналі "Сад декоративних рослин".

Хоча є деякі найкращі рослини для зимового садівництва, не всі рослини такі витривалі.

Ось деякі дерева та чагарники, яким потрібно трохи більше ізоляції та розуміння, ніж утеплити рослини на зиму:

1. Ніжні цибулинні квіти. Багато цибулинних квітів, таких як нарциси і тюльпани, здатні залишатися під землею в сувору зиму і легко повертатися в теплу погоду.

Однак є багато ніжних цибулинних квітів, які не переносять заморозків, і не має значення, де їх посадити. Жоржини, бегонії та фрезії загинуть, якщо цибулини залишити на холоді.

2. Ніжні дерева. Нещодавно посаджені дерева справді вразливі під час морозних ночей.

3. Однорічні рослини. Багато фруктів і овочів, що вирощуються як однорічні рослини, не можуть пережити заморозки. Деякі з цих рослин можна збирати на взимку насіння для повторної посадки навесні і влітку.

Гортензії, петунії, герань або левова зіва - це однорічні рослини, які не переносять холодну погоду і вимагають особливого догляду, щоб вижити.

Як садівник, який так багато працював над своїм прекрасним садом, вам важливо знати, чим утеплити рослини на зиму і коли потрібно вживати заходів щодо збереження багаторічних рослин.

Спочатку найголовніше! Дізнайтеся середні дати заморозків у вашому регіоні – перші заморозки (восени) та останні заморозки (навесні).

Чим утеплити рослини на зиму – додайте мульчу.

Багатьом ніжним рослинам буде корисно мульчувати коріння для додаткового захисту взимку. Мульчею може бути садовий компост, деревна тріска або листовий перегній.

Як додатковий бонус вона забезпечить ґрунт поживними речовинами, оскільки повільно перегниває, а також допоможе утримувати воду, що скоротить полив наступного року.

Прикрийте їх.

Якщо прогнозується заморозок, ви можете тимчасово накинути на рослини та горщики старі газети або садовий фліс. Вам може знадобитися кілька шарів для рослин, що знаходяться на свіжому повітрі, якщо буде особливо холодно.

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