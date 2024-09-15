Когда вы слышите прогноз погоды, обещающий заморозки ночью, вы впадете в панику, пытаясь найти, чем утеплить растения на зиму.

Об этом сообщили на youtube-канале "Сад декоративних рослин".

Хотя есть некоторые лучшие растения для зимнего садоводства , не все растения такие выносливые.

Вот некоторые деревья и кустарники, которым требуется немного больше изоляции и понимания, чем утеплить растения на зиму:

1. Нежные луковичные цветы. Многие луковичные цветы, такие как нарциссы и тюльпаны, способны оставаться под землей в суровую зиму и легко возвращаться в теплую погоду.

Однако есть много нежных луковичных цветов, которые не переносят заморозков, и неважно, где их посадить. Георгины, бегонии и фрезии погибнут, если луковицы оставить на холоде.

2. Нежные деревья. Недавно посаженные деревья действительно уязвимы во время морозных ночей.

3. Однолетние растения. Многие фрукты и овощи, выращиваемые как однолетние растения, не могут пережить заморозки. Некоторые из этих растений можно собирать на семена зимой для повторной посадки весной и летом.

Гортензии, петунии, герань или львиный зев — это однолетние растения, которые не переносят холодную погоду и требуют особого ухода, чтобы выжить.

Как садовод, который так много трудился над своим прекрасным садом, вам важно знать, чем утеплить растения на зиму и когда нужно принимать меры по сохранению многолетних растений.

Сначала самое главное! Узнайте средние даты заморозков в вашем регионе — первые заморозки (осенью) и последние заморозки (весной).

Чем утеплить растения на зиму - добавьте мульчу.

Многим нежным растениям будет полезно мульчировать корни для дополнительной защиты зимой. Мульчей может быть садовый компост, древесная щепа или листовой перегной.

В качестве дополнительного бонуса она обеспечит почву питательными веществами, поскольку медленно перегнивает, а также поможет удерживать воду, что сократит полив в следующем году.

Прикройте их.

Если прогнозируется заморозок, вы можете временно накинуть на растения и горшки старые газеты или садовый флис. Вам может понадобиться несколько слоев для растений, находящихся на открытом воздухе, если будет особенно холодно.

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