Маленькі рулетики з такою начинкою будуть дуже м'якими, а прикрасити їх ви можете на свій смак, про що розповідає в Інстаграм кулінар і фудблогер «Anny cooking».
Інгредієнти:
- 2 кабачка или цуккини
- 4 яйця
- 4 ст. борошна (з гіркою)
- 1 ч. л. копченої паприки
- 1 ч.л рік
Для начинки:
- 200 г твердого сыра (натертого)
- 1 плавлений сирок
- 2 ст. сметани
- 1-2 зубчики часнику (подрібнених)
- Кріп (за смаком)
- 2 середні помідори (нарізані часточками)
Приготування:
Наріжте кабачки вздовж тонких пластин, посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб вони пустили сік. Збийте яйця в одній мисці, а в іншій змішайте борошно з копченою паприкою.
Промокніть кабачки від зайвої вологи, обваляйте їх спочатку у борошні, потім у яйцях. Обсмажуйте скибочки кабачків на сковороді. Після обсмажування можете забрати зайвий жир.
Змішайте натертий твердий сир, сир, сметану, подрібнений часник і кріп до однорідної маси. Охолоділі кабачки змастіть 1 ч.л. начинки, покладіть шматочок помідора і акуратно поверніть у рулетики.
Покладіть рулетики на тарілку і поставте в холодильник на 30 хвилин або на годину, щоб вони краще тримали форму.
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