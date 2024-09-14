Кабачкові рулетики можна робити у будь-який час, особливо з простою та легкою сметанною начинкою.

Маленькі рулетики з такою начинкою будуть дуже м'якими, а прикрасити їх ви можете на свій смак, про що розповідає в Інстаграм кулінар і фудблогер «Anny cooking».

Інгредієнти:

2 кабачка или цуккини

4 яйця

4 ст. борошна (з гіркою)

1 ч. л. копченої паприки

1 ч.л рік

Для начинки:

200 г твердого сыра (натертого)

1 плавлений сирок

2 ст. сметани

1-2 зубчики часнику (подрібнених)

Кріп (за смаком)

2 середні помідори (нарізані часточками)

Приготування:

Наріжте кабачки вздовж тонких пластин, посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб вони пустили сік. Збийте яйця в одній мисці, а в іншій змішайте борошно з копченою паприкою.

Промокніть кабачки від зайвої вологи, обваляйте їх спочатку у борошні, потім у яйцях. Обсмажуйте скибочки кабачків на сковороді. Після обсмажування можете забрати зайвий жир.

Змішайте натертий твердий сир, сир, сметану, подрібнений часник і кріп до однорідної маси. Охолоділі кабачки змастіть 1 ч.л. начинки, покладіть шматочок помідора і акуратно поверніть у рулетики.

Покладіть рулетики на тарілку і поставте в холодильник на 30 хвилин або на годину, щоб вони краще тримали форму.

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