Маленькие рулетики с такой начинкой будут очень мягкими, а украсить их вы можете по своему вкусу, о чем рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 2 кабачка или цуккини
- 4 яйца
- 4 ст.л. муки (с горкой)
- 1 ч.л. копченой паприки
- 1 ч.л. соли
Для начинки:
- 200 г твердого сыра (натертого)
- 1 плавленый творожок
- 2 ст.л. сметаны
- 1-2 зубчика чеснока (измельченных)
- Укроп (по вкусу)
- 2 средних помидора (нарезанные дольками)
Приготовление:
Нарежьте кабачки вдоль на тонкие пластины, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок. Взбейте яйца в одной миске, а в другой смешайте муку с копченой паприкой.
Промокните кабачки от лишней влаги, обваляйте их сначала в муке, затем в яйцах. Обжаривайте кабачковые ломтики на сковороде. После обжарки можете убрать лишний жир.
Смешайте натертый твердый сыр, творожок, сметану, измельченный чеснок и укроп до однородной массы. Остывшие кабачки смажьте 1 ч.л. начинки, положите кусочек помидора и аккуратно сверните в рулетики.
Уложите рулетики на тарелку и поставьте в холодильник на 30 минут или на час, чтобы они лучше держали форму.
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