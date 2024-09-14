Кабачковые рулетики можно делать в любое время, особенно с простой и легкой сметанной начинкой.

Маленькие рулетики с такой начинкой будут очень мягкими, а украсить их вы можете по своему вкусу, о чем рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

2 кабачка или цуккини

4 яйца

4 ст.л. муки (с горкой)

1 ч.л. копченой паприки

1 ч.л. соли

Для начинки:

200 г твердого сыра (натертого)

1 плавленый творожок

2 ст.л. сметаны

1-2 зубчика чеснока (измельченных)

Укроп (по вкусу)

2 средних помидора (нарезанные дольками)

Приготовление:

Нарежьте кабачки вдоль на тонкие пластины, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок. Взбейте яйца в одной миске, а в другой смешайте муку с копченой паприкой.

Промокните кабачки от лишней влаги, обваляйте их сначала в муке, затем в яйцах. Обжаривайте кабачковые ломтики на сковороде. После обжарки можете убрать лишний жир.

Смешайте натертый твердый сыр, творожок, сметану, измельченный чеснок и укроп до однородной массы. Остывшие кабачки смажьте 1 ч.л. начинки, положите кусочек помидора и аккуратно сверните в рулетики.

Уложите рулетики на тарелку и поставьте в холодильник на 30 минут или на час, чтобы они лучше держали форму.

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