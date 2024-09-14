Є кілька різних способів зберігання моркви на зиму, якщо немає спеціального місця.

Можливо, це найважливіший свіжий овоч, який є кожної жінки, тому важливо знати, як зберігати моркву на зиму.

Про це повідомили у youtube-каналі "Кухня з кишені".

Скринька, наповнена торфом.

Традиційно моркву зберігали у піску, у прохолодному місці. Наприклад, у коморі. Якщо немає місця для такого типу зберігання, можна покласти моркву в ящики і відра, наповнені торфом. Це працює дуже добре!

Як зберігати моркву на зиму в прохолодному місці:

Якщо у вас є доступ до прохолодного місця, де можна зберігати овочі, це, звичайно, оптимальне рішення. Але складність полягає в тому, щоб знайти правильну температуру, щоб овочі залишалися свіжими у зимові місяці. Якщо надто спекотно, овочі висохнуть. Але дуже низька температура теж може зіпсувати овочі.

Заморозити моркву. Партію моркви можна зберігати у морозилці. Це так зручно – просто брати кілька заморожених морквин, але для більших обсягів це не варіант.

Деякі люди зберігають її свіжою у ящиках, наповнених вологим мохом, інші кладуть моркву у контейнери з невеликою кількістю води на дні. Звичайно, є багато інших способів поводитися з морквою. Наприклад, ферментувати, маринувати чи сушити її.

Зберігання моркви у підвалі на зиму (у відрах і ящиках, наповнених піском або торфом) може бути найкращим способом. Таке середовище є правильним поєднанням вологості та прохолоди, ідеальними умовами для моркви.

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