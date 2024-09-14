Есть несколько разных способов хранения моркови на зиму, если нет специального и подходящего места.

Возможно, это самый важный свежий овощ, который есть каждого дама, поэтому важно знать, как хранить морковь на зиму.

Об этом сообщили в youtube-канале "Кухня з кишені".

Ящик, наполненный торфом.

Традиционно морковь хранили в песке, в прохладном месте. Например, в амбаре. Если нет подходящего места для такого типа хранения, можнно положить морковь в ящики и ведра, наполненные торфом. Это работает очень хорошо!

Как хранить морковь на зиму в прохладном месте:

Если у вас есть доступ к прохладному месту, где вы можете хранить овощи, это, конечно, оптимальное решение. Но сложность заключается в том, чтобы найти правильную температуру, чтобы овощи оставались свежими в зимние месяцы. Если слишком жарко, овощи высохнут. Но слишком низкая температура тоже может испортить овощи.

Заморозить морковь. Партию моркови можно хранить в морозилке. Это так удобно — просто брать несколько замороженных морковок, но для больших объемов это не вариант.

Некоторые люди хранят ее свежей в ящиках, наполненных влажным мхом, другие кладут морковь в контейнеры с небольшим количеством воды на дне. Конечно, есть много других способов обращаться с вашей морковью. Например, ферментировать, мариновать или сушить ее.

Хранение моркови в подвале на зиму (в ведрах и ящиках, наполненных песком или торфом) может быть лучшим способом. Такая среда представляет собой правильное сочетание влажности и прохлады, идеальные условия для моркови.

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