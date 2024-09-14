Ось чому важливо знати, як зберігати часник на зиму в холодильнику - тому що як він починає псуватися, то починає проростати і ставати гірким - або, що ще гірше, зморщуватися і гнити.

Часник – важливий інгредієнт комори. Ви можете зберігати цілі головки за кімнатної температури в сухому темному місці, охолоджувати очищені або розрізані зубчики в герметичному контейнері або заморожувати часник в олії.

Як зберігати часник на зиму в холодильнику:

Завдяки різноманітності способів зберігання (і вживання!) свіжого часнику вам ніколи не доведеться обходитися без нього.

Зберігайте очищений часник у холодильнику.

Заморожування цілих головок часнику може спровокувати проростання, але холодильник - відмінне місце для очищених зубчиків, нарізаного або подрібненого часнику.

Допустимо, ви нарізали пучок часнику для рецепту і у вас є надлишки, зберігайте їх у герметичному контейнері у холодильнику. Використовуйте їх протягом 2-3 днів.

Тримайте багато часнику в морозилці.

У вас купа голівок? Ось простий спосіб зберегти їх: дрібно наріжте, натріть на тертці або видавіть сирі зубчики часнику у формочки для льоду, залийте маслом і заморозьте.

Коротка примітка щодо безпеки харчових продуктів: важливо відразу ж заморозити цю суміш, щоб уникнути харчових захворювань. Не тримайте та не зберігайте її при кімнатній температурі.

Джерело: goodhousekeeping .

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