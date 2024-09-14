Вот почему важно знать, как хранить чеснок на зиму в холодильнике — потому что как только он начинает портиться, тоначинает прорастать и становиться горьким — или, что еще хуже, сморщиваться и гнить.
Чеснок — важный ингредиент кладовой. Вы можете хранить целые головки при комнатной температуре в сухом темном месте, охлаждать очищенные или разрезанные зубчики в герметичном контейнере или замораживать чеснок в масле.
Как хранить чеснок на зиму в холодильнике:
Благодаря разнообразию способов хранения (и употребления!) свежего чеснока вам никогда не придется обходиться без него.
Храните очищенный чеснок в холодильнике.
Замораживания целых головок чеснока может спровоцировать прорастание, но холодильник — отличное место для целых очищенных зубчиков, нарезанного или измельченного чеснока.
Допустим, вы нарезали пучок чеснока для рецепта и у вас есть излишки, храните их в герметичном контейнере в холодильнике. Используйте их в течение 2–3 дней.
Храните много чеснока в морозилке.
У вас куча головок? Вот простой способ их сохранить: мелко нарежьте, натрите на терке или выдавите сырые зубчики чеснока в формочки для льда, залейте маслом и заморозьте.
Краткое примечание по безопасности пищевых продуктов: важно сразу же заморозить эту смесь, чтобы избежать пищевых заболеваний. Не держите и не храните ее при комнатной температуре.
Источник: goodhousekeeping.
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