Дати, перелічені у цьому посівному календарі, підкажуть, що і коли краще висаджувати у другій половині липня, щоб отримати по другому колу рясний, сповнений літнього тепла і сили врожай.

У липні городники і дачники вже збирають врожаї овочів, фруктів і, звісно, зелені. Але багато хто користується цим періодом не тільки для того, щоб зібрати, але й посіяти.

Таким чином до холодів можна буде отримати ще один врожай.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у другій половині липня - це 12-20, 24, 25, 28, 29 липня. Згідно з посівним каленадрем «Зеленої садиби», несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин у другій половині липня - 21- 23 липня.

Картоплю у другій половині липня гарно садити 28, 29 липня. Моркву і буряк – 28 і 19 липня, а редис, редьку і ріпу – 26-29 липня.

Посівний календар на другу половину липня 2024.

Для того, щоб посадити цибудю на зелень і шніт можна обрати 30 і 31 липня. Цибулю порей у другій половині липня сіють 12-16, 19, 20 липня.

Найкращі дати для посадки помідорів у другій половині липня – це 15, 16, 19, 20, 28 і 29.

Також у другій половині липня ще можна встигнути посадити перець. Згідно з місячним календарем, підходящі дати для цього – 15, 16, 19 і 20 липня.

Найкращі дати для того, щоб посадити огірки у другій половині липня – 12-20, 28 і 29.

Квасолю і горох ще можна встигнути посадити 19, 20, 30, 31 липня.

Найкращі дати у другій половині липня дл того, щоб посіяти петрушку, кріп і кінзу – 12-20 липня.

Посівний календар на другу половину липня 2024.

Також городники користуються календарем найкращих днів для робіт у липні.

Так, у другій половині липня 12-20, 24, 25 стануть найкращими для того, щоб зайнятися поливом.

Дати у другій половині липня для підживлення мінеральними добривами - 15, 16, 19, 20.

А для підживлення органічними добривами - 24, 25, 28, 29 липня.

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