Даты, перечисленные в этом посевном календаре, подскажут, что и когда лучше высаживать во второй половине июля, чтобы получить по второму кругу обильный, полный летнего тепла и силы урожай.

В июле огородники и дачники уже убирают урожаи овощей, фруктов и, конечно, зелени. Но многие пользуются этим периодом не только для того, чтобы собрать, но и посеять.

Таким образом, к холодам можно будет получить еще один урожай.

В общем, благоприятные дни для посева/посадки овощных культур во второй половине июля - это 12-20, 24, 25, 28, 29 июля. Согласно посевному каленадру «Зеленой усадьбы», неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений во второй половине июля – 21-23 июля.

Картошку во второй половине июля хорошо сажать 28, 29 июля. Морковь и свеклу – 28 и 19 июля, а редис, редьку и репу – 26-29 июля.

Посевный календарь на вторую половину июля 2024 года.

Для того, чтобы посадить лук на зелень и шнит можно выбрать 30 и 31 июля. Лук порей во второй половине июля сеют 12-16, 19, 20 июля.

Лучшие даты для посадки помидоров во второй половине июля – 15, 16, 19, 20, 28 и 29.

Также во второй половине июля можно успеть посадить перец. Согласно лунному календарю, подходящие даты для этого – 15, 16, 19 и 20 июля.

Лучшие даты, чтобы посадить огурцы во второй половине июля – 12-20, 28 и 29.

Фасоль и горох еще можно успеть посадить 19, 20, 30, 31 июля.

Лучшие даты во второй половине июля для того, чтобы посеять петрушку, укроп и кинзу – 12-20 июля.

Посевный календарь на вторую половину июля 2024 года.

Также огородники пользуются календарем лучших дней для работ в июле.

Так, во второй половине июля 12-20, 24, 25 станут самыми лучшими для того, чтобы заняться поливом.

Даты во второй половине июля для подкормки минеральными удобрениями – 15, 16, 19, 20.

А для подкормки органическими удобрениями – 24, 25, 28, 29 июля.

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