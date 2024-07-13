З 1 липня, у разі виявлення порушень, буде проведено перерахунок вартості спожитої електроенергії за минулий період. Розповідаємо, за які порушення можна отримати значно вищий рахунок за електроенергію.

За що побутових споживачів змушуватимуть платити за комерційним тарифом

Побутові споживачі можуть бути зобов'язані сплачувати електроенергію за комерційним тарифом, якщо було зафіксовано її використання для комерційних потреб без відповідного договору. Про це повідомили у Волиньобленерго.

Енергетики наголошують, що побутові споживачі не мають права використовувати електрику для комерційних цілей без укладеного договору з оператором системи розподілу та постачальником електроенергії.

Йдеться про використання електроенергії для таких потреб:

підприємницька, господарська та незалежна професійна діяльність;

надання платних послуг;

провадження нотаріальної діяльності;

здійснення діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, майнінгу;

надання платних послуг у сфері сільського чи зеленого туризму.

У разі виявлення порушень вартість спожитої електроенергії буде перерахована за комерційним тарифом.

Які зміни передбачають Правила роздрібного ринку електроенергії

"Якщо після 1 липня у споживача виявлять порушення, вартість фактично спожитої ним електроенергії за попередній період перерахують за відповідним комерційним тарифом," - заявили енергетики.

Нове правило базується на Правилах роздрібного ринку електричної енергії. Споживачам рекомендується переукласти необхідні договори, щоб уникнути можливих неприємностей.

Джерело: На пенсії

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