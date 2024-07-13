С 1 июля, в случае выявления нарушений, будет произведен перерасчет стоимости потребленной электроэнергии за истекший период. Рассказываем, за какие нарушения можно получить гораздо более высокий счет за электроэнергию.

За что бытовых потребителей будут вынуждать платить по коммерческому тарифу

Бытовые потребители могут быть обязаны платить электроэнергию по коммерческому тарифу, если было зафиксировано ее использование для коммерческих нужд без соответствующего договора. Об этом сообщили в Волынеблэнерго.

Энергетики отмечают, что бытовые потребители не имеют права использовать электричество для коммерческих целей без заключенного договора с оператором системы распределения и поставщиком электроэнергии.

Речь идет об использовании электроэнергии для таких нужд:

предпринимательская, хозяйственная и независимая профессиональная деятельность;

предоставление платных услуг;

проведение нотариальной деятельности;

осуществление деятельности дата-центров, центров обработки данных, майнинга;

предоставление платных услуг в сфере сельского или зеленого туризма.

При выявлении нарушений стоимость потребленной электроэнергии будет перечислена по коммерческому тарифу.

Какие изменения предусматривают Правила розничного рынка электроэнергии

"Если после 1 июля у потребителя выявят нарушения, стоимость фактически потребленной им электроэнергии за предыдущий период будет перечислена по соответствующему коммерческому тарифу", - заявили энергетики.

Новое правило основано на Правилах розничного рынка электрической энергии. Потребителям рекомендуется перезаключить необходимые договоры во избежание возможных неприятностей.

Источник: На пенсии

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