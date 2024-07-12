Ці вихідні дні, 13 та 14 липня, можуть подарувати бажаний відпочинок, якщо прислухатися до попереджень зірок – якими будуть ці дні розповіла астролог.

Астролог розповіла, якими можуть стати найближчі вихідні 13 і 14 липня, і про що варто знати представникам усіх знаків Зодіаку.

Так, вирішення серйозних справ краще скасувати. Окрім всього іншого, фоном відчуватиметься напруга між Венерою та Плутоном

«13.07 На вихідні не плануйте важливих справ, намагайтесь не вступати в суперечки з партнерами та коханими людьми. Оскільки Марс ось-ось з'єднається з Ураном, то потрібно бути дуже обережними, не поспішати. Не перевтомлюйтесь, оскільки енергія буде нестабільною. Можливі проблеми з технікою та електроприладами», - попередила астрологиня і авторка каналу «Scorpio».

Експерт з прогнозів радить зайнятися творчістю, послухати музику. Однак ні в якому разі не можна ігнорувати сирналів повітряної тривоги.

У неділю, 14 липня, першу половину дня добре присвятити час компанії приємних людей.

«Для відпочинку вибирайте місця в безпечності яких ви абсолютно переконані, уникайте будь-якого екстриму, так як близько 18-ї години Луна переходить у Скорпіон та утворює квадрат з Плутоном - подавлені страхи, пристрасті та агресія приведуть до підвищення стресу та внутрішньої напруги», - зазначила астролог, додаючи, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги ні в якому разі не можна.

За словами астрологині, наближається важлива астрономіна подія – 15 липня відбудеться «нетипове з'єднання двох руйнівних чоловічих планет - Марса та Урану» .

«Нетипове воно через те, що проходить у аспектах до зірки смерті Алголь, яка в рази підсилює ефект цього з'єднання», - пояснила астролог.

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