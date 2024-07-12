Эти выходные дни, 13 и 14 июля, могут подарить желаемый отдых, если прислушаться к предупреждениям звезд - какими будут эти дни рассказала астролог.

Астролог рассказала, какими могут стать ближайшие выходные 13 и 14 июля, и о чем следует знать представителям всех знаков Зодиака.

Да, решение серьезных дел лучше отменить. Кроме всего прочего, фоном будет чувствоваться напряжение между Венерой и Плутоном.

«13.07 На выходные не планируйте важные дела, старайтесь не вступать в споры с партнерами и любимыми людьми. Поскольку Марс вот-вот соединится с Ураном, нужно быть очень осторожными, не спешить. Не утомляйтесь, поскольку энергия будет нестабильной. Возможны проблемы с техникой и электроприборами», - предупредила астрологиня и автор канала Scorpio.

Эксперт по прогнозам советует заняться творчеством, послушать музыку. Однако ни в коем случае нельзя игнорировать сирналы воздушной тревоги.

В воскресенье, 14 июля, в первой половине дня хорошо посвятить время компании приятных людей.

«Для отдыха выбирайте места в безопасности которых вы абсолютно убеждены, избегайте любого экстрима, так как около 18 часов Луна переходит в Скорпион и образует квадрат с Плутоном – подавленные страхи, страсти и агрессия приведут к повышению стресса и внутреннего напряжения», – отметила астролог, добавляя, что игнорировать сигналы воздушной тревоги ни в коем случае нельзя.

По словам астролога, приближается важное астрономина событие – 15 июля состоится «нетипичное соединение двух разрушительных мужских планет – Марса и Урана».

«Нетипичное оно из-за того, что проходит в аспектах звезды смерти Алголь, которая в разы усиливает эффект этого соединения», - пояснила астролог.

Последние новости Украины:

Это ваше звездное время: знаки Зодиака, которым повезет во второй половине июля.

Прогноз на июль от Таро: кого знаков Зодиака ждут хорошие новости и достижения.

Месяц конфликтует с Юпитером: астролог рассказал от чего следует беречься всем знакам Зодиака.