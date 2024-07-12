Салат з крабовими паличками можна, звісно, готувати не тільки у холодну пору року та на зимовій свята, а й влітку.
А скористатися можна рецептом, яким поділилася українка, яка мешкає в Німеччині, блогерка Вікторія Москаленко.
Свій салат Вікторія назвала не просто крабовий, а «Крабовий коктейль».
Інгредієнти потрібні наступні: Крабові палички-250-300 г, помідори-300 г, огірки свіжі-300 г, сир твердий-250 г(150 в салат,100 для прикрашання зверху), часник-2-3 зубчика, майонез (або сметана з гірчицею).
Хід приготування салату неймовірно простий.
Оновлений рецепт крабового салату.
Крабові палички, помідори і огірки необхідно порізати на кубики. Часник пропустити через прес.
Твердий сир натираємо на маленькій терці.
Єдине що залишилося – заправити салат. Це можна зробити майонезом, або зробивиши нашвидкоруч соус зі сметаною і гірчицею. Посоливши і поперчивши салат «Крабовий коктейль» можна подавати до столу.
Оновлений рецепт крабового салату.
За словами господині, до такого салату можна додати і консервовану кукурудзу, але він буде тоді не такий легкий.
«Спробувала, дуже смачно»,
«Вже перевірила. Смакота!»,
«Дуже смачний, спробували», - коментують цей варіант крабового салату підписниці на сторінку Вікторії.
Нагадаємо, що основний інгредієнт крабових паличок – це сурімі. Тобто, подрібнене філе білої океанічної риби - переважно минтаю та хеку. Чим більше сурімі в крабових паличках, тим вище якість продукту.
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