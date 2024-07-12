Салат з крабовими паличками по-літньому – це швидка, легка і проста у приготуванні страва, яка сподобаєтсья багатьом.

Салат з крабовими паличками можна, звісно, готувати не тільки у холодну пору року та на зимовій свята, а й влітку.

А скористатися можна рецептом, яким поділилася українка, яка мешкає в Німеччині, блогерка Вікторія Москаленко.

Свій салат Вікторія назвала не просто крабовий, а «Крабовий коктейль».

Інгредієнти потрібні наступні: Крабові палички-250-300 г, помідори-300 г, огірки свіжі-300 г, сир твердий-250 г(150 в салат,100 для прикрашання зверху), часник-2-3 зубчика, майонез (або сметана з гірчицею).

Хід приготування салату неймовірно простий.

Оновлений рецепт крабового салату.

Крабові палички, помідори і огірки необхідно порізати на кубики. Часник пропустити через прес.

Твердий сир натираємо на маленькій терці.

Єдине що залишилося – заправити салат. Це можна зробити майонезом, або зробивиши нашвидкоруч соус зі сметаною і гірчицею. Посоливши і поперчивши салат «Крабовий коктейль» можна подавати до столу.

Оновлений рецепт крабового салату.

За словами господині, до такого салату можна додати і консервовану кукурудзу, але він буде тоді не такий легкий.

«Спробувала, дуже смачно»,

«Вже перевірила. Смакота!»,

«Дуже смачний, спробували», - коментують цей варіант крабового салату підписниці на сторінку Вікторії.

Нагадаємо, що основний інгредієнт крабових паличок – це сурімі. Тобто, подрібнене філе білої океанічної риби - переважно минтаю та хеку. Чим більше сурімі в крабових паличках, тим вище якість продукту.

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