Салат с крабовыми палочками можно, конечно, готовить не только в холодное время года и на зимнее праздники, но и летом.
А воспользоваться можно рецептом, которым поделилась украинка, которая живет в Германии, блогер Виктория Москаленко.
Свой салат Виктория назвала не просто крабовым, а «Крабовым коктейлем».
Ингредиенты требуются следующие: Крабовые палочки-250-300 г, помидоры-300 г, огурцы свежие-300 г, сыр твердый-250 г(150 в салат,100 для украшения сверху), чеснок-2-3 зубчика, майонез (или сметана с горчицей).
Ход приготовления салата невероятно простой.
Обновленный рецепт крабового салата.
Крабовые палочки, помидоры и огурцы нужно порезать на кубики. Чеснок пропустить через пресс.
Твердый сыр натираем на мелкой терке.
Единственное что осталось – заправить салат. Это можно сделать майонезом, либо приготовив на скорую руку соус со сметаной и горчицей. Посолив и поперчив салат, «Крабовый коктейль» можно подавать к столу.
Обновленный рецепт крабового салата.
По словам хозяйки, к такому салату можно добавить и консервированную кукурузу, но он будет тогда не такой легкий.
«Попробовала, очень вкусно»,
«Уже проверила. Вкуснятина!»,
«Очень вкусный, попробовали» , – комментируют этот вариант крабового салата подписницы на страницу Виктории.
Напомним, что основной ингредиент крабовых палочек – это сурими.То есть измельченное филе белой океанической рыбы - преимущественно минтая и хека. Чем более сурими в крабовых палочках, тем выше качество продукта.
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