Салат с крабовыми палочками по-летнему – это быстрое, легкое и простое в приготовлении блюдо, которое понравится многим.

Салат с крабовыми палочками можно, конечно, готовить не только в холодное время года и на зимнее праздники, но и летом.

А воспользоваться можно рецептом, которым поделилась украинка, которая живет в Германии, блогер Виктория Москаленко.

Свой салат Виктория назвала не просто крабовым, а «Крабовым коктейлем».

Ингредиенты требуются следующие: Крабовые палочки-250-300 г, помидоры-300 г, огурцы свежие-300 г, сыр твердый-250 г(150 в салат,100 для украшения сверху), чеснок-2-3 зубчика, майонез (или сметана с горчицей).

Ход приготовления салата невероятно простой.

Обновленный рецепт крабового салата.

Крабовые палочки, помидоры и огурцы нужно порезать на кубики. Чеснок пропустить через пресс.

Твердый сыр натираем на мелкой терке.

Единственное что осталось – заправить салат. Это можно сделать майонезом, либо приготовив на скорую руку соус со сметаной и горчицей. Посолив и поперчив салат, «Крабовый коктейль» можно подавать к столу.

Обновленный рецепт крабового салата.

По словам хозяйки, к такому салату можно добавить и консервированную кукурузу, но он будет тогда не такой легкий.

«Попробовала, очень вкусно»,

«Уже проверила. Вкуснятина!»,

«Очень вкусный, попробовали» , – комментируют этот вариант крабового салата подписницы на страницу Виктории.

Напомним, что основной ингредиент крабовых палочек – это сурими.То есть измельченное филе белой океанической рыбы - преимущественно минтая и хека. Чем более сурими в крабовых палочках, тем выше качество продукта.

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