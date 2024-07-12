Укренерго встановлює обмеження для груп або черг з урахуванням передбачуваних обсягів споживання на наступний день. Це означає, що державний регулятор визначає необхідну кількість груп або черг, які потрібно відключити, щоб забезпечити баланс в енергосистемі.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

Укренерго використовує світло-сірі і темно-сірі слоти в графіках відключення електропостачання, регулюючи обсяги залежно від поточних обмежень.

Під час розрахунку споживання на наступний день визначається кількість груп або черг, які необхідно відключати для збалансування системи. Наприклад, відключення 1-2 груп або черг означає, що світла не буде у темно-сірих зонах у конкретний час. Якщо потрібно відключити 3-4 групи або черги, то до темно-сірих зон додаються світло-сірі.

"Якщо потрібно відключити 3-4 групи/черги, то до темно-сірих слотів додаються ще й світло-сірі. Наприклад, якщо у середу з 19:00 потрібно відключити 4 групи/черги, то без світла будуть 3 і 4 групи (темно-сірі зони) і 1-2 групи (світло-сірі зони)", — пояснив Коваленко.

Зазначається, що враховуючи "шаховий" графік та існування шести груп — цикл відключень складає три дні, а також тиждень. Для забезпечення справедливості важливо аналізувати, скільки годин перша та друга групи відключені протягом цього циклу або тижня. Такий підхід дозволяє точніше оцінювати обсяги відключень і забезпечує рівний доступ до електроенергії для всіх груп.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, скільки можуть тривати обмеження світла, в "Укренерго" попередили.

Як повідомляла Politeka, що чекає на боржників за комунальні послуги.

Також писала Politeka, названо ймовірні тарифи на світло, які суми обговорюються.