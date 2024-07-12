Укрэнерго устанавливает ограничения для групп или очередей с учетом предполагаемых объемов потребления на следующий день. Это означает, что государственный регулятор определяет необходимое количество групп или очередей, которые следует отключить, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

Укрэнерго использует светло-серые и темно-серые слоты в графиках отключения электроснабжения, регулируя объемы в зависимости от текущих ограничений.

При расчете потребления на следующий день определяется количество групп или очередей, которые необходимо отключить для сбалансирования системы. Например, отключение 1-2 групп или очередей означает, что света не будет в темно-серых зонах в определенное время. Если нужно отключить 3-4 группы или очереди, то в темно-серые зоны добавляются светло-серые.

Если нужно отключить 3-4 группы/очереди, то к темно-серым слотам добавляются еще и светло-серые. Например, если в среду с 19:00 нужно отключить 4 группы/очереди, то без света будут 3 и 4 группы (темно -серые зоны) и 1-2 группы (светло-серые зоны)", - пояснил Коваленко.

Отмечается, что, учитывая "шахматный" график и существование шести групп, цикл отключений составляет три дня, а также неделю. Для обеспечения справедливости важно анализировать, сколько часов первой и второй группы отключены в течение этого цикла или недели. Такой подход позволяет более точно оценивать объемы отключений и обеспечивает равный доступ к электроэнергии для всех групп.

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