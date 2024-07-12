Частина пенсіонерів може отримувати додаткові виплати, для чого необхідно особисто звернутись до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву.

Пенсіонери, які страждають від погіршення здоров'я, можуть отримувати спеціальні доплати до своїх пенсійних виплат. Пенсії громадян України збільшуються завдяки перегляду і індексації розмірів виплат. Додатковим чинником підвищення пенсій є нарахування додаткових надбавок. Про це повідомляє ПФУ.

Пенсіонери з погіршеним здоров'ям можуть отримувати додаткові виплати, для чого необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України і подати відповідну заяву.

Особа, яка має право на цю надбавку, повинна відповідати наступним критеріям:

бути старшою за 80 років;

мати пенсію за віком;

проживати самотньо;

потребувати допомоги сторонніх осіб, таких як соціальні працівники.

Розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для інвалідів, що на даний момент складає 944 гривні. Пенсіонери віком старші за 70 років можуть отримувати вікову надбавку, якщо щомісячна пенсійна виплата їхньої пенсії менше 10,340.35 гривень.

В Україні, згідно з опитуваннями, більшість працівників незадоволені своїми зарплатами та планують звільнитися за першої можливості. Незважаючи на значне зростання зарплат через дефіцит кадрів, вони все ще не задовольняють потреби працівників.

За останніми оцінками уряду, середня зарплата через три роки перевищить 30 тисяч гривень на місяць. В еквіваленті це становитиме близько 700 доларів.

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