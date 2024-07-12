Часть пенсионеров может получать дополнительные выплаты, для чего необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление.

Пенсионеры, страдающие от ухудшения здоровья, могут получать специальные доплаты к своим пенсионным выплатам. Пенсии граждан Украины увеличиваются благодаря пересмотру и индексации размеров выплат. Дополнительным фактором повышения пенсий является начисление дополнительных надбавок. Об этом сообщает ПФУ.

Пенсионеры с ухудшающимся здоровьем могут получать дополнительные выплаты, для чего необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление.

Лицо, имеющее право на эту надбавку, должно отвечать следующим критериям:

быть старше 80 лет;

иметь пенсию по возрасту;

проживать одиноко;

нуждаться в помощи посторонних лиц, таких как социальные работники.

Размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для инвалидов, что в настоящее время составляет 944 гривны. Пенсионеры старше 70 лет могут получать возрастную надбавку, если ежемесячная пенсионная выплата их пенсии меньше 10,340.35 гривен.

В Украине, согласно опросам, большинство работников недовольны своими зарплатами и планируют уволиться при первой возможности. Несмотря на значительный рост зарплат из-за дефицита кадров, они все еще не удовлетворяют потребности работников.

По последним оценкам правительства, средняя зарплата через три года превысит 30 тысяч гривен в месяц. В эквиваленте это составит около 700 долларов.

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