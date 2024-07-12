На деяких ринках чи навіть у магазинах може існувати практика, за яку українцям доведеться платити штрафи.

На деяких ринках чи навіть у магазинах може існувати практика обважування або ж обраховування покупців під час купівлі тих чи інших товарів. Українці можуть добитися відшкодування, а продавцям випишуть штраф за порушення.

Згідно зі статтею 155-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, обманом покупця або замовника може бути виконання обмірювання, обважування, обраховування або перевищення встановлених цін і тарифів, а також будь-який інший спосіб обману, який здійснюють працівники торгівлі, сфери громадського харчування або надання послуг.

Це означає, що обман може відбуватися не лише при продажу товарів, а й при виконанні різних робіт або наданні послуг.

Відповідно до законодавства, за порушення, пов'язані з обманом покупців або замовників, підприємця або продавця можуть покарати штрафом у розмірах від 2 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це означає, що за такі порушення відповідальність передбачена у сумі від 34 до 255 гривень, використовуючи поточну суму неоподатковуваного мінімуму в розмірі 17 гривень, яка встановлена Податковим кодексом.

У разі повторного правопорушення протягом року після сплати першого штрафу санкції можуть бути посилені і становитимуть від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 850 гривень.

Також важливо відзначити, що правопорушення вважатиметься великим, якщо сума обману перевищує 4 542 гривні.

Якщо ви виявили будь-які ознаки обману з боку продавця або підприємця (або магазину), першим кроком слід звернутися з цим питанням до адміністратора закладу.

Якщо ваші вимоги не були задоволені, вас не почули або вас відхилили, наступним кроком повинно стати звернення до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів вашого регіону.

При цьому важливо мати при собі розрахунковий документ (чек) за придбані товари, а також документальні докази обману чи порушення.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.