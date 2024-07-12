На некоторых рынках или даже в магазинах может существовать практика, за которую придется платить штрафы.

На некоторых рынках или даже в магазинах может существовать практика обвеса или учета покупателей при покупке тех или иных товаров. Украинцы могут добиться возмещения, а продавцам выпишут штраф за нарушение.

Согласно статье 155-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, обмане покупателя или заказчика может быть исполнение измерения, обвеса, исчисления или превышения установленных цен и тарифов, а также любой другой способ обмана, осуществляемый работниками торговли, сферы общественного питания или предоставления услуг.

Это означает, что обман может совершаться не только при продаже товаров, но и при выполнении различных работ или предоставлении услуг.

Согласно законодательству, за нарушения, связанные с обманом покупателей или заказчиков, предпринимателя или продавца могут наказать штрафом в размере от 2 до 15 тысяч рублей. Это означает, что за такие нарушения ответственность предусмотрена в сумме от 34 до 255 гривен, используя текущую сумму не облагаемого налогом минимума в размере 17 гривен, которая установлена ​​Налоговым кодексом.

В случае повторного правонарушения в течение года после уплаты первого штрафа санкции могут быть усилены и составят от 20 до 50 тысяч рублей, то есть от 340 до 850 гривен.

Также важно отметить, что правонарушение будет считаться большим, если сумма обмана превышает 4542 гривны.

Если вы обнаружили какие-либо признаки обмана со стороны продавца или предпринимателя (или магазина), первым шагом следует обратиться с этим вопросом к администратору заведения.

Если ваши требования не были удовлетворены, вас не услышали или отклонили, следующим шагом должно стать обращение в Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей вашего региона.

При этом важно иметь при себе расчетный документ (чек) за приобретенные товары, документальные доказательства обмана или нарушения.

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