Відповідно до рішення, українським військовозобов’язаним заборонено змінювати місце проживання без відповідного дозволу від керівника ТЦК. Однак, само по собі пересування по території країни, за винятком окремих прикордонних зон, не є забороненим. Про це зазначив Шевченківський районний суд м. Чернівці у своєму рішенні від 31 травня 2024 року по справі №727/4556/24, передає "Судово-юридична газета".

Справа стосувалася чоловіка, якого звинувачували в невиконанні цих правил. Чоловік стверджував, що його затримали і примусово доставили до ТЦК, де тримали майже весь день, але протоколи про це не складали. Він також наголосив, що не змінював місця проживання, а приїхав на лікування, що підтверджувалось документами.

Суд розглянув відповідні закони і визначив, що вони обмежують лише зміну місця проживання, але не пересування в межах країни. Щодо адміністративної відповідальності чоловіка, суд зазначив, що він не мав підстав відмовлятися від направлення на медичний огляд, що сприйнято як спроба ухилення від військових обов’язків.

Суд частково задовольнив позов, скасувавши рішення ТЦК про штраф у 4250 гривень і зменшивши його до 1700 гривень, а також відмовив у інших частинах позову.

Раніше Politeka також писала про те, що в Одеській області більше, ніж 20 чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.