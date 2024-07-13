Согласно решению, украинским военнообязанным запрещено изменять место жительства без соответствующего разрешения от руководителя ТЦК. Однако само по себе передвижение по территории страны, за исключением отдельных приграничных зон, не запрещено. Об этом указал Шевченковский районный суд г. Черновцы в своем решении от 31 мая 2024 года по делу №727/4556/24, передает "Судебно-юридическая газета".

Дело касалось мужчины, которого обвиняли в невыполнении этих правил. Муж утверждал, что его задержали и принудительно доставили в ТЦК, где держали почти весь день, но протоколы об этом не составляли. Он также подчеркнул, что не менял места жительства, а приехал на лечение, что подтверждалось документами.

Суд рассмотрел соответствующие законы и определил, что они ограничивают только изменение места жительства, но не передвижение внутри страны. Относительно административной ответственности мужчины, суд отметил, что у него не было оснований отказываться от направления на медицинское освидетельствование, что воспринято как попытка уклонения от военных обязанностей.

Суд частично удовлетворил иск, отменив решение ТЦК о штрафе в 4250 гривен и снизив его до 1700 гривен, а также отказал в других частях иска.

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