Водіїв попередили про можливі адміністративні покарання за несправні фари у автомобілі. Однак існують випадки, коли несправність не призведе до штрафу.

Ніхто не застрахований від раптової відмови фар авто. Якщо відмовить лише права фара у світлу пору доби, водій може продовжити рух без ризику отримати штраф.

Проте, якщо будь-яка з фар відмовить вночі або в сутінках, керування автомобілем буде категорично заборонено. Це стосується і задніх габаритів.

У випадках, коли несправна ліва фара ближнього світла (у будь-яку пору доби), водій має право доїхати до місця ремонту або стоянки. Важливо, щоб у разі зупинки правоохоронцями, водій міг надати конкретну адресу, куди він прямує для проведення ремонту. Інакше йому випишуть штраф.

За несправність автомобільних фар у темний час доби передбачене адміністративне покарання розміром 340 грн згідно зі Статтею 121 Адміністративного кодексу України.

У разі повторного порушення протягом 12 місяців водію загрожує більш суворе покарання — штраф у розмірі від 850 до 1700 грн, а також позбавлення права керування автомобілем на строк від трьох до шести місяців.

Ще один штраф можуть виписати за невиконання вимоги включати ближнє світло фар за межами населених пунктів. Це правило діє цілий рік, і за його порушення водій має бути готовий сплатити штраф у розмірі від 425 до 510 грн.

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