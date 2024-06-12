В случае повторного нарушения в течение 12 месяцев украинцам грозит более серьезное наказание — штраф растет в размере.

Водителей предупредили о возможных административных наказаниях за неисправные фары в автомобиле. Однако существуют случаи, когда неисправность не приведет к штрафу.

Никто не застрахован от внезапного отказа фар авто. Если откажет только правая фара в светлое время суток, водитель может продолжить движение без риска получить штраф.

Однако, если любая из фар откажет ночью или в сумерках, управление автомобилем будет категорически запрещено. Это касается и задних габаритов.

В случаях, когда неисправна левая фара ближнего света (в любое время суток), водитель имеет право доехать до места ремонта или стоянки. Важно, чтобы в случае остановки стражами порядка, водитель мог предоставить конкретный адрес, куда он направляется для проведения ремонта. Иначе ему выпишут штраф.

За неисправность автомобильных фар в темное время суток предусмотрено административное наказание в размере 340 грн согласно статье 121 Административного кодекса Украины.

В случае повторного нарушения в течение 12 месяцев водителю грозит более серьезное наказание — штраф в размере от 850 до 1700 грн, а также лишение права вождения на срок от трех до шести месяцев.

Еще один штраф может быть выписан за невыполнение требования включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов. Это правило действует круглогодично, и за его нарушение водитель должен быть готов уплатить штраф в размере от 425 до 510 грн.

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