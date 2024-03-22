Від нової ворожої атаки постраждала Чернігівщина, пише Politeka.net з посиланням на МВС України.

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«Унаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури», - повідомили в МВС.

Одного постраждалого чоловіка госпіталізували, інша постраждала від госпіталізації відмовилась.

Раніше повідомлялось, що на Чернігівщині дрон влучив у мікроавтобус. Атака сталася сьогодні вдень Новгород-Сіверському районі. Там ворожий дрон влучив у мікроавтрбус з цивільними.

За попередньою інформацією, постраждало троє людей.

Тим часом стало відомо, що вдалося локалізувати пожежу на Дніпровській ГЕС, яка тривала більше 4 годин

«Дві станції сьогодні не працюють. Наслідки удару ми ще не можемо визначити, більш зрозуміла картина буде через 2-3 дні. Але до кінця дня ми зрозуміємо, які втрати понесли цієї ночі», — зазначив директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Ворог ціленаправлено вдарив по ДніпроГЕСу вісьмома ракетами.

Також стало відомо, що 8-річна дівчинка та її батько загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя.

Водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС, загинув внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.

Кількість поранених зросла до 20 людей, повідомив керівник ОВА Федоров.

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