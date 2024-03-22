От новой вражеской атаки пострадала Черниговщина, пишет Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.

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«В результате атаки разрушениям подвергся дом культуры», - сообщили в МВД.

Одного пострадавшего госпитализировали, другая пострадавшая от госпитализации отказалась.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине дрон попал в микроавтобус. Атака произошла сегодня днем ​​в Новгород-Северском районе. Там вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими.

По предварительной информации, пострадали три человека.

Тем временем стало известно, что удалось локализовать пожар на Днепровской ГЭС, длившийся более 4 часов.

«Две станции сегодня не работают. Последствия удара мы еще не можем определить, более ясна картина будет через 2-3 дня. Но до конца дня мы поймем, какие потери понесли в эту ночь», — отметил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Враг целенаправленно ударил по ДнепроГЭС восемью ракетами.

Также стало известно, что 8-летняя девочка и ее отец погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья.

Водитель троллейбуса, двигавшийся по плотине ГЭС, погиб в результате обстрела Днепровской ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.

Число раненых возросло до 20 человек, сообщил руководитель ОВА Федоров.

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