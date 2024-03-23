Налаштування цих функцій телевізора може гарантувати, що зображення буде чітким і не мильним.

Професіонали зазначають, що зміна налаштувань телевізора може значно покращити якість перегляду. Однак важливо розуміти, які функції можуть погіршити якість зображення, якщо їх неправильно використовувати.

Так, експерти назвали деякі загальнодоступні функції телевізора, які можуть негативно вплинути на якість зображення, якщо їх увімкнути.

Цифрове шумозаглушення: ця функція, яка колись була корисною для зниження шуму на DVD-дисках. Вона може погіршити якість зображення під час активації контенту з високим бітрейтом.

Згладжування руху (інтерполяція). Хоча ця функція може зробити рух плавнішим за рахунок створення проміжних кадрів, вона також може створити неприродний ефект мильної опери. Це особливо помітно у фільмах, знятих зі швидкістю 24 кадри на секунду. Актори та режисери часто рекомендують відключати згладжування руху, щоб зберегти кінематографічну якість фільмів.

Еко-режим, призначений для зниження споживання енергії, може зменшувати яскравість телевізора, особливо для контенту HDR.

Хоча цей режим може підійти для телевізорів, які працюють весь день у добре освітлених кімнатах, зазвичай для оптимального перегляду фільмів краще його вимкнути.

Підвищення різкості, можливо, було корисно в епоху DVD, але тепер воно може погіршити якість зображення, додаючи до зображення зернистість та ефекти свічення. Для більшої частини рекомендується залишати налаштування різкості у нейтральному положенні.

Режими зображення за замовчуванням, такі як "Стандартний", "Динамічний" та "Ігровий", часто жертвують точністю кольору заради яскравості та різкості, що призводить до далеко не ідеальних вражень від перегляду.

Вибір таких режимів, як "Кіно" або "Фільм", або режимів із заводським калібруванням, таких як ISF "День/Ніч" або "Режим кінорежисера", може забезпечити більш точне зображення.

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