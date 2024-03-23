Настраивая эти функции телевизора, вы можете гарантировать, что изображение будет четким и не мыльным.

Профессионалы отмечают, что изменение настроек вашего телевизора может значительно улучшить качество просмотра. Однако важно понимать, какие функции могут наоборот ухудшить качество изображения, если их неправильно использовать.

Да, эксперты назвали некоторые общедоступные функции телевизора, которые могут отрицательно повлиять на качество изображения, если их включить.

Цифровое шумоподавление: эта функция, которая когда-то была полезна для снижения шума на DVD-дисках. Она может ухудшить качество изображения при активации для контента с высоким битрейтом.

Сглаживание движения (интерполяция). Хотя эта функция может сделать движение более плавным за счет создания промежуточных кадров, она также может создать неестественный «эффект мыльной оперы». Это особенно заметно в фильмах, снятых со скоростью 24 кадра в секунду. Актеры и режиссеры часто рекомендуют отключать сглаживание движения, чтобы сохранить кинематографическое качество фильмов.

Эко-режим, предназначенный для снижения энергопотребления, может уменьшать яркость телевизора, особенно для контента HDR.

Хотя этот режим может подойти для телевизоров, работающих весь день в хорошо освещенных комнатах, обычно для оптимального просмотра фильмов лучше его отключить.

Повышение резкости, возможно, было полезно в эпоху DVD, но теперь оно может ухудшить качество изображения, добавляя к изображению зернистость и эффекты свечения. Для большей части рекомендуется оставлять настройку резкости в нейтральном положении.

Режимы изображения по умолчанию, такие как «Стандартный», «Динамический» и «Игровой», часто жертвуют точностью цветопередачи ради яркости и резкости, что приводит к далеко не идеальным впечатлениям от просмотра.

Выбор таких режимов, как «Кино» или «Фильм», или режимов с заводской калибровкой, таких как ISF «День/Ночь» или «Режим кинорежиссера», может обеспечить более точное изображение.

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