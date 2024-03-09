Нова версія системного програмного забезпечення для PlayStation 3 поліпшує продуктивність роботи консолі.

Як швидко оновити прошивку PlayStation 3 розповіли у Sony. Так, згідно з повідомленням компанії, щоб завантажити оновлення вільного місця на жорсткому диску PS3 потрібно бути не менше, ніж 200 МБ.

Така ж вимога розповсюджується на USB-носії, якщо мова йде про оновлення за допомогою комп'ютера.

«Завжди оновлюйте системне програмне забезпечення PS3 до останньої версії», - закликають у Sony користувачів PlayStation.

Адже кожне оновлення для PlayStation містить додаткові функції, поліпшені можливості і засоби забезпечення безпеки.

«Для відтворення дисків Blu-ray системі PS3 потрібен оновлений ключ шифрування програвача Blu-ray. Щоб оновити ключ шифрування програвача Blu-ray, поновіть системне програмне забезпечення PS3 до останньої версії», - також підкреслюють у Sony, повідомляючи, як оновити прошивку PlayStation 3.

Отже, жля того, щоб швидко оновити прошивку PlayStation 3 можна скористатися одним з двох способів.

Як швидко оновити прошивку PlayStation 3

Перший – через Інтернет. Для цього необхідно завантажити дані оновлення з Інтернету безпосередньо на систему.

«Нове оновлення завантажується автоматично», - підкреслюють у Sony. Потім вибрати Налаштування – Оновлення системи.

«Виберіть Мережеве оновлення. Завантажте з Інтернету дані останнього оновлення», - пояснюють у Sony.

Оновлюючи прошивку PlayStation 3, необхідно дотримуватись інструкцій на екрані.

Ще один спосіб швидко оновити прошивку PlayStation 3 – за допомогою комп’ютера.

Для цього за допомогою ПК або Mac необхідно створити на USB-носії FAT32 папку з назвою PS3. Наступний крок – всередині цієї папки створіть папку UPDATE.

Далі завантажте файл оновлення та збережіть його в папці UPDATE, яка була створена на попередньому етапі.

Потім збережіть файл під назвою PS3UPDAT.PUP.

Останні крок – підключіть USB-пристрій до PS3 і виберіть Налаштування > Оновлення системи > Оновлення за допомогою носія.

Як швидко оновити прошивку PlayStation 3.

У Sony також попереджають, що є випадки, наприклад, після ініціалізації системи, коли може знадобитися переінсталювати системне програмне забезпечення.

Нагадаємо, що Sony вже розробляє PlayStation 6. Очікується, що це буде найпотужніша консоль на ринку.

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