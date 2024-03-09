Новая версия системного ПО для PlayStation 3 улучшает производительность работы консоли.

Как быстро обновить прошивку PlayStation 3, рассказали в Sony. Так, согласно сообщению компании, чтобы загрузить обновление свободного места на жестком диске PS3 нужно быть не менее 200 МБ.

Такое же требование распространяется на USB-носители, если речь идет об обновлениях с помощью компьютера.

"Всегда обновляйте системное программное обеспечение PS3 до последней версии", - призывают в Sony пользователей PlayStation.

Ведь каждое обновление PlayStation содержит дополнительные функции, улучшенные возможности и средства обеспечения безопасности.

«Для воспроизведения дисков Blu-ray в системе PS3 требуется обновленный ключ шифрования проигрывателя Blu-ray. Чтобы обновить ключ шифрования проигрывателя Blu-ray, обновите программное обеспечение PS3 до последней версии», - также подчеркивают в Sony, сообщая, как обновить прошивку PlayStation 3.

Итак, для того, чтобы быстро обновить прошивку PlayStation 3 можно воспользоваться одним из двух способов.

Как быстро обновить прошивку PlayStation 3

Первый – через Интернет. Для этого необходимо загрузить данные обновления из Интернета непосредственно на систему.

"Новое обновление загружается автоматически", - подчеркивают в Sony. Затем выберите Настройки – Обновление системы.

«Выберите Сетевое обновление. Загрузите из Интернета данные последнего обновления», – объясняют в Sony.

Обновляя прошивку PlayStation 3, необходимо следовать инструкциям на экране.

Еще один способ быстро обновить прошивку PlayStation 3 – с помощью компьютера.

Для этого с помощью ПК или Mac необходимо создать на USB-носителе FAT32 папку с названием PS3. Следующий шаг – создайте папку UPDATE внутри этой папки.

Далее загрузите файл обновления и сохраните его в папке UPDATE, созданной на предыдущем этапе.

Затем сохраните файл под названием PS3UPDAT.PUP.

Последний шаг – подключите USB-устройство к PS3 и выберите Настройки > Обновление системы > Обновление с помощью носителя.

Как быстро обновить прошивку PlayStation 3

Sony также предупреждает, что есть случаи, например, после инициализации системы, когда может потребоваться переустановка системного программного обеспечения.

Напомним, что Sony уже разрабатывает PlayStation 6. Ожидается, что это будет самая мощная консоль на рынке.

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