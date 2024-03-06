Незалежно від того, чи миєте ви посуд чи навіть просто миєте руки, ви хочете, щоб одразу після цього кран залишався чистим.

Проте брудні крани створюють протилежне враження чистоти.

Водопровідна вода містить сліди мінералів залежно від того, звідки вона береться, і навіть накопичує сліди, просто протікаючи старими трубами на шляху до кухонної раковини та крану.

Коли ви закінчили мити руки і закрили кран, на зовнішній стороні раковини все ще залишається тонкий шар води, яка випаровується і залишає мікроелементи, що містяться в ній, прямо на поверхні.

Ці відкладення не завжди є явно неприємними, як кальцій, вапно та іржа.

Протягом тривалих періодів часу вони будуть повільно наростати настільки, що стануть видимими для людського ока.

Як очистити кран від накипу, вапна та іржі: покроковий процес

Вам потрібно використовувати кислотний розчин, щоб зруйнувати затверділий кальцій. Оцет і лимонний сік на сьогоднішній день є найбезпечнішими натуральними засобами для чищення кранів.

Обов'язково надягніть рукавички, щоб захистити руки, оскільки кислі рідини можуть дратувати шкіру.

Вам доведеться взяти вологу кухонну ганчірку і нанести на неї трохи засоби для миття посуду. Ретельно очистіть поверхню крана зверху донизу.

Зосередьтеся на тих ділянках, на які зазвичай може капати вода, оскільки саме там вона випаровується та залишає на вас неприємні мінеральні відкладення.

Це дозволить очистити основні плями на зовнішній стороні крана та поступово відполірувати їх.

Нанесіть оцет та лимонний сік. Змочіть паперовий рушник вибраною кислотною речовиною, постарайтеся намочити його як слід, а потім знову протріть кран. Щільно оберніть паперовим рушником проблемні місця та залиште на кілька годин.

Видаліть все паперовим рушником із крана. Потріть плями, що залишилися, на крані старою зубною щіткою — з харчової соди, змішаної з невеликою кількістю оцту, можна зробити пасту. Це природний абразивний засіб, і він обов'язково спрацює.

Якщо цей метод очищення крана від накипу, вапна та іржі не допоміг - наповніть пластиковий пакет оцтом, щільно зав'яжіть його навколо головки крана гумкою і дайте йому ввібрати плями.

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