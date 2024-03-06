Независимо от того, моете ли вы посуду или даже просто моете руки, вы хотите, чтобы сразу после этого кран оставался чистым.

Однако грязные краны создают противоположное впечатление чистоты.

Водопроводная вода содержит следы минералов в зависимости от того, откуда она берется, и даже накапливает следы, просто протекая по старым трубам на пути к кухонной раковине и крану.

Когда вы закончили мыть руки и закрыли кран, на внешней стороне раковины все еще остается тонкий слой воды, которая испаряется и оставляет все содержащиеся в ней микроэлементы прямо на поверхности.

Эти отложения не всегда являются явно неприятными, как кальций, известь и ржавчина.

В течение длительных периодов времени они будут медленно нарастать до такой степени, что станут видимыми для человеческого глаза.

Как очистить кран от накипи, извести и ржавчины: пошаговый процесс

Вам понадобится использовать кислотный раствор, чтобы разрушить затвердевший кальций. Уксус и лимонный сок на сегодняшний день являются самыми безопасными натуральными чистящими средствами кранов.

Обязательно наденьте перчатки, чтобы защитить руки, поскольку кислые жидкости могут раздражать кожу.

Вам понадобится взять влажную кухонную тряпку и нанести на нее немного средства для мытья посуды. Тщательно очистите поверхность крана сверху вниз.

Сосредоточьтесь на тех участках, на которые обычно может капать вода, поскольку именно там она испаряется и оставляет на вас неприятные минеральные отложения.

Это позволит очистить основные пятна на внешней стороне крана и постепенно отполировать их.

Нанесите уксус и лимонный сок. Смочите бумажное полотенце выбранным кислотным веществом, постарайтесь намочить его как следует, а затем снова протрите кран. Плотно оберните бумажным полотенцем проблемные места и оставьте на несколько часов.

Удалите все бумажным полотенцем из крана. Потрите оставшиеся пятна на кране старой зубной щеткой — из пищевой соды, смешанной с небольшим количеством уксуса, можно сделать пасту. Это естественное абразивное средство, и оно обязательно сработает.

Если этот метод очистки крана от накипи, извести и ржавчины не помог - наполните пластиковый пакет уксусом, плотно завяжите его вокруг головки крана резинкой и дайте ему впитать пятна.

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