Однако грязные краны создают противоположное впечатление чистоты.
Водопроводная вода содержит следы минералов в зависимости от того, откуда она берется, и даже накапливает следы, просто протекая по старым трубам на пути к кухонной раковине и крану.
Когда вы закончили мыть руки и закрыли кран, на внешней стороне раковины все еще остается тонкий слой воды, которая испаряется и оставляет все содержащиеся в ней микроэлементы прямо на поверхности.
Эти отложения не всегда являются явно неприятными, как кальций, известь и ржавчина.
В течение длительных периодов времени они будут медленно нарастать до такой степени, что станут видимыми для человеческого глаза.
Как очистить кран от накипи, извести и ржавчины: пошаговый процесс
Вам понадобится использовать кислотный раствор, чтобы разрушить затвердевший кальций. Уксус и лимонный сок на сегодняшний день являются самыми безопасными натуральными чистящими средствами кранов.
Обязательно наденьте перчатки, чтобы защитить руки, поскольку кислые жидкости могут раздражать кожу.
Вам понадобится взять влажную кухонную тряпку и нанести на нее немного средства для мытья посуды. Тщательно очистите поверхность крана сверху вниз.
Сосредоточьтесь на тех участках, на которые обычно может капать вода, поскольку именно там она испаряется и оставляет на вас неприятные минеральные отложения.
Это позволит очистить основные пятна на внешней стороне крана и постепенно отполировать их.
Нанесите уксус и лимонный сок. Смочите бумажное полотенце выбранным кислотным веществом, постарайтесь намочить его как следует, а затем снова протрите кран. Плотно оберните бумажным полотенцем проблемные места и оставьте на несколько часов.
Удалите все бумажным полотенцем из крана. Потрите оставшиеся пятна на кране старой зубной щеткой — из пищевой соды, смешанной с небольшим количеством уксуса, можно сделать пасту. Это естественное абразивное средство, и оно обязательно сработает.
Если этот метод очистки крана от накипи, извести и ржавчины не помог - наполните пластиковый пакет уксусом, плотно завяжите его вокруг головки крана резинкой и дайте ему впитать пятна.
Читайте также:
Как очистить кран в ванной и кухне: что нужно для решения проблемы.
Как очистить кран в ванной и кухне: что нужно для решения проблемы.
Как чистить краны, чтобы не повредить: чего следует избегать.