За допомогою світла фар та "поворотників" водії ефективно попереджають один одного про можливу небезпеку.

Часто на дорозі виникають різні ситуації, які викликають у водія необхідність повідомити що-небудь іншим учасникам руху. Так, наприклад, за часів СРСР з'явилася традиція моргати фарами, попереджаючи про засідку даішників.

І справді, водієві на дорозі рідко вдається поспілкуватися з колегами мовою слів, тому саме життя утворило мову світлових сигналів: за допомогою фар, поворотників, аварійки. Щоправда, не всі водії знають чи використовують цю "мову".

Так, згідно з недавніми соцопитуваннями, лише 29% водіїв на постійній основі "попереджають" решту про засідку поліції за допомогою фар, ще близько 30% роблять це зрідка, а ось усі інші взагалі не користуються цим умовним сигналом.

На питання про те, чому водії не подають умовний сигнал своїм колегами, ті відповідають, що не хочуть заважати роботі поліції, адже у потоці можуть їхати нетверезі водії, порушники чи навіть викрадачі. Частина водіїв при цьому орієнтується не на спілкування на дорозі, а на сучасні технології (наприклад, деякі навігатори здатні вас попереджати про поліцію). До речі, формально за такий сигнал далеким світлом водій може бути покараний поліцейським згідно з п. 9.7 ПДР України "Забороняється користуватися далеким світлом фар як попереджувальним сигналом в умовах, коли це може призвести до засліплення інших водіїв, у тому числі через дзеркало заднього виду". Проте, факт наявності таких “умов” для засліплення дуже непросто довести.

В той же час. водії зазначають, що було б добре, якби поліція не стояла в кущах з радами контролю швидкості, а чергувала б на стаціонарних КПП, де копи можна було б отримати медичну чи технічну допомогу.

До речі, в деяких штатах США прийнято пропускати того, хто поспішає і блимає "в спину" далеким світлом, проте в інших штатах за це можна отримати штраф, тож краще ніде не ризикувати.

А ось у Франції блимають фарами, щоби показати, що пропускають. Автомобілісти на знак подяки махають рукою, а мотоциклісти – ногою (відводячи її убік). Обігнати та включити "аварійку" після маневру означає показати свою перевагу.

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