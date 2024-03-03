Часто на дороге возникают различные ситуации, которые вызывают необходимость у водителя сообщить что-либо другим участникам движения. Так, например, во времена СССР появилась традиция моргать фарами, предупреждая о засаде гаишников.

И правда, водителю на дороге редко удается пообщаться с коллегами на языке слов, поэтому именно жизнь образовала язык световых сигналов: с помощью фар, поворотников, “аварийки”. Правда, не все водители знают или используют этот "язык".

Так, согласно недавним соцопросам, только 29% водителей на постоянной основе "предупреждают" остальных о засаде полиции с помощью фар, еще около 30% делают это изредка, а вот все остальные и вовсе не пользуются данным условным сигналом.

На вопрос о том, почему водители не подают условный сигнал своим коллегами, те отвечают, что не хотят мешать роботе полиции, ведь в потоке могут ехать нетрезвые водители, нарушители или даже угонщики. Часть водителей при этом ориентируется не на "общение" на дороге, а на современные технологии (к примеру, некоторые навигаторы способны вас предупреждать о полиции). Кстати, формально за такой сигнал дальним светом водитель может быть наказан полицейским согласно п. 9.7 ПДД Украины “Запрещается пользоваться дальним светом фар как предупредительным сигналом в условиях, когда это может привести к ослеплению других водителей, в том числе через зеркало заднего вида”. Однако, на деле факт наличия таких “условий” для ослепления очень непросто доказать.

В то же время. водители отмечают, что было бы хорошо, если бы полиция не стояла в кустах с радами контроля скорости, а дежурила бы на стационарных КПП, где у копов можно было бы получить медицинскую или техническую помощь.

Кстати, в некоторых штатах США принято пропускать того, кто торопится и мигает "в спину" дальним светом, однако в других штатах за это можно получить штраф, так что лучше нигде не рисковать.

А вот во Франции мигают фарами, чтобы показать, что пропускают. Автомобилисты в знак благодарности машут рукой, а мотоциклисты – ногой (отводя ее в сторону). Обогнать и включить "аварийку” после маневра значит показать свое превосходство.

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