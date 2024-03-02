Дотримуйтесь цих простих кроків з очищення витяжки та фільтра, щоб усе було зроблено правильно!

Витяжка і витяжка можуть здатися одними з найскладніших місць для чищення: скупчення жиру і жиру створює дуже липкий безлад.

Але коли ваша витяжка вимагає чищення, не потрібно відкладати на потім - це покрокове керівництво надасть вам усе, що вам потрібно знати про те, як ефективно чистити витяжку духовки, зокрема, як чистити витяжку. фільтр та інші знімні компоненти.

Як почистити витяжку - спочатку зніміть фільтр і всі інші знімні деталі з витяжки.

Перед тим, як знімати будь-які деталі з витяжки, переконайтеся, що прилад вимкнений і не гарячий.

Вам слід переглянути посібник користувача вашого конкретного пристрою, щоб дізнатися, як правильно зняти ці деталі, або пошукати його в Інтернеті, якщо у вас ще немає під рукою оригінальних інструкцій з догляду.

Як почистити витяжку, не забудьте про паперові фільтри - зніміть та замініть.

Якщо ви чистите плоский екстрактор, у нього буде паперовий фільтр, який можна зняти та замінити новим папером, купленим у супермаркеті та нарізаним за розміром. Однак витяжні вентилятори для духовок мають металевий сітчастий фільтр, який не є одноразовим і іноді потребує ретельного очищення.

Як почистити витяжку, вугільні фільтри також потребують заміни, а чищення.

Металеві фільтри: замочити тривалий час, бажано на ніч.

Замочіть його в гарячій мильній воді з додаванням чашки оцту, щоб видалити жир, і залиште на якомога довше, бажано на ніч.

Як почистити витяжку - ретельно потріть зубною щіткою

Після тривалого замочування ретельно протріть фільтр та інші насадки, щоб видалити жирні залишки за допомогою зубної щітки.

Ви також можете використовувати розчин для замочування прального порошку або бікарбонат соди, щоб видалити жирні залишки на фільтр витяжки духовки та інших компонентах.

При очищенні металевого фільтра витяжки він може трохи знебарвитися, особливо при використанні посудомийної машини або розчину миючого засобу, але він все одно працюватиме і не буде помітний після повторного складання витяжки.

Не забудьте вжити рекомендованих запобіжних заходів і спочатку випробувати будь-які незнайомі методи на непомітному місці.

Джерело: cleanipedia .

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