Следуйте этим простым шагам по очистке вытяжки и фильтра, чтобы все было сделано правильно!

Вытяжка и вытяжка могут показаться одними из самых сложных мест для чистки: скопление жира и жира создает очень липкий беспорядок.

Но когда ваша вытяжка требует чистки, не нужно откладывать на потом — это пошаговое руководство предоставит вам все, что вам нужно знать о том, как эффективно чистить вытяжку духовки, в том числе как чистить вытяжку. фильтр и другие съемные компоненты.

Как почистить вытяжку - для начала снимите фильтр и все другие съемные детали с вытяжки.

Прежде чем снимать какие-либо детали с вытяжки, убедитесь, что прибор выключен и не горячий.

Вам следует просмотреть руководство по эксплуатации вашего конкретного устройства, чтобы узнать, как правильно снять эти детали, или поискать его в Интернете, если у вас еще нет под рукой оригинальных инструкций по уходу.

Как почистить вытяжку, не забудьте о бумажных фильтрах - снимите и замените.

Если вы чистите плоский экстрактор, у него будет бумажный фильтр, который можно снять и заменить новой бумагой, купленной в супермаркете и нарезанной по размеру. Однако вытяжные вентиляторы для духовок имеют металлический сетчатый фильтр, который не является одноразовым и иногда требует тщательной очистки.

Как почистить вытяжку, угольные фильтры также требуют замены, а не чистки.

Металлические фильтры: замочить на длительное время, желательно на ночь.

Замочите его в очень горячей мыльной воде с добавлением чашки уксуса, чтобы удалить жир, и оставьте на как можно дольше, желательно на ночь.

Как почистить вытяжку - тщательно потрите зубной щеткой

После длительного замачивания тщательно протрите фильтр и другие насадки, чтобы удалить жирные остатки с помощью зубной щетки.

Вы также можете использовать раствор для замачивания стирального порошка или бикарбонат соды, чтобы удалить жирные остатки на фильтре вытяжки духовки и других компонентах.

При очистке металлического фильтра вытяжки он может слегка обесцветиться, особенно при использовании посудомоечной машины или раствора моющего средства, но он все равно будет работать и не будет заметен после повторной сборки вытяжки.

Не забудьте принять рекомендуемые меры предосторожности и сначала опробовать любые незнакомые методы на незаметном месте.

Источник: cleanipedia.

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